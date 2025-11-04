Inter News 24 Rocchi interviene su uno degli episodi più discussi dell’intero weekend: il mancato rosso per Bisseck in Verona-Inter. Nel corso della partita tra Verona e Inter, uno degli episodi più discussi è stato il cartellino giallo inflitto a Yann Bisseck, difensore dei nerazzurri. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è intervenuto per chiarire la situazione, confermando che la decisione presa dall’arbitro Marco Doveri è stata corretta. L’episodio ha suscitato alcune perplessità, ma Rocchi ha spiegato che Doveri ha seguito correttamente il protocollo, arrivando alla decisione dopo aver ricevuto un importante suggerimento dal suo assistente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rocchi a Open VAR: «Giallo a Bisseck? Vi spiego la mia opinione sulla scelta di Doveri»