Rocambolesco incidente al semaforo di viale degli Aviatori | auto si ribalta conducente in ospedale

Potrebbe esser stata una disattenzione o una violazione del semaforo rosso, all'incrocio di viale degli Aviatori, tra viale I Maggioe e via Mario Natola, la causa dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, 4 novembre, a Foggia. Nello scontro tra due auto, una Volvo e una Citroen C3. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

ROCAMBOLESCO INCIDENTE A MANFREDONIA In Piazza della Libertà - facebook.com Vai su Facebook

Lumaca manda in tilt semaforo a Bovisio Masciago: incidente tra auto all’incrocio - Bovisio Masciago (Monza), 9 ottobre 2025 – Il semaforo non funziona nel modo corretto per colpa di una lumaca. Si legge su ilgiorno.it

L’incidente sulla Nazionale dei Giovi. Semaforo in tilt per una lumaca - Un inconveniente tecnico che però che ha causato un incidente stradale con tre auto coinvolte. Segnala ilgiorno.it

Si schianta contro un semaforo e lo distrugge: paura nella notte - A seguito dello schianto, il Comune di Pino Torinese ha disposto la chiusura al traffico di via Rovereto, nel tratto tra via Ormea e il civico 12, 24 ore su 24, fino alla riattivazione del semaforo ... Riporta giornalelavoce.it