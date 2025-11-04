Roberto Donadoni riparte dalla B | ha detto sì allo Spezia

Lidentita.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex commissario tecnico torna in panchina dopo cinque anni dall'ultima esperienza in Cina L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

roberto donadoni riparte dalla b ha detto s236 allo spezia

© Lidentita.it - Roberto Donadoni riparte dalla B: ha detto sì allo Spezia

News recenti che potrebbero piacerti

roberto donadoni riparte bDonadoni torna ad allenare 5 anni dopo: l'ex azzurro riparte dalla Serie B - Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Roberto Donadoni, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al ... Come scrive tuttonapoli.net

roberto donadoni riparte bUFFICIALE – Roberto Donadoni torna ad allenare in Serie B - Pochi minuti dopo aver annunciato l’esonero di Luca D’Angelo, lo Spezia ha ufficializzato la nuova guida tecnica. Segnala calcioatalanta.it

roberto donadoni riparte bClamoroso Donadoni, torna ad allenare in Italia e riparte dalla Serie B - L'ex allenatore di Parma, Bologna e Napoli, Roberto Donadoni torna in panchina a distanza di tempo, non allenava dal 2020 in Cina, è riparte dalla Serie B. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roberto Donadoni Riparte B