Roberto Donadoni riparte dalla B | ha detto sì allo Spezia

L'ex commissario tecnico torna in panchina dopo cinque anni dall'ultima esperienza in Cina L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Roberto Donadoni riparte dalla B: ha detto sì allo Spezia

News recenti che potrebbero piacerti

Roberto #Donadoni torna in panchina dopo 5 anni di inattività. È lo #Spezia del presidente americano Charlie Stillitano ad averlo scelto per invertire la rotta che vede gli aquilotti ultimi in classifica in #SerieB. In giornata sarà ufficializzato l'esonero di Luca D' - facebook.com Vai su Facebook

. @SpeziaCalcio, nella notte la proprietà americana ha deciso l'esonero di Luca D'Angelo. Al suo posto arriva Roberto Donadoni, che sarà in campo già contro il Bari @SkySport - X Vai su X

Donadoni torna ad allenare 5 anni dopo: l'ex azzurro riparte dalla Serie B - Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Roberto Donadoni, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al ... Come scrive tuttonapoli.net

UFFICIALE – Roberto Donadoni torna ad allenare in Serie B - Pochi minuti dopo aver annunciato l’esonero di Luca D’Angelo, lo Spezia ha ufficializzato la nuova guida tecnica. Segnala calcioatalanta.it

Clamoroso Donadoni, torna ad allenare in Italia e riparte dalla Serie B - L'ex allenatore di Parma, Bologna e Napoli, Roberto Donadoni torna in panchina a distanza di tempo, non allenava dal 2020 in Cina, è riparte dalla Serie B. Scrive msn.com