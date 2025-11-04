Robert Pattinson rompe finalmente il silenzio sul suo misterioso ruolo in Dune 3

Lo stesso Batman, Robert Pattinson, ha finalmente rotto il silenzio sulla sua partecipazione alla serie Dune, acclamata dalla critica e diretta da Denis Villeneuve. L’attore, che si sta preparando a tornare nei panni del Cavaliere Oscuro ma che al momento sta promuovendo la sua commedia nera, Die My Love, non solo ha confermato il suo ruolo nel sequel dell’epico film di fantascienza, ma ha anche offerto alcune anticipazioni su come sia stato girare nel deserto rovente. Attenzione spoiler: fa caldo. Pattinson si unirà a Timothée Chalamet, Zendaya e Florence Pugh nel prossimo Dune: Parte Tre, e anche se il suo ruolo non è ancora stato rivelato ufficialmente, la teoria più accreditata è che l’attore interpreterà il cattivo della storia: Scytale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it