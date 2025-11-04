Robert Mapplethorpe Le forme del classico a Venezia

Sull'isola di San Giorgio Maggiore, dove il silenzio lagunare incontra la maestosità architettonica palladiana, si consuma un ritorno atteso da trentatré anni. Robert Mapplethorpe torna a Venezia, e lo fa attraverso uno sguardo che trasforma la carne in pietra, il desiderio in geometria, il corpo umano in statua vivente. Le Stanze della Fotografia ospitano fino al 6 gennaio 2026 "Robert Mapplethorpe. Le forme del classico", una retrospettiva di oltre 200 opere che rappresenta il primo capitolo di una trilogia espositiva destinata a proseguire nel 2026 tra Milano e Roma. Non è un caso che questa mostra, curata da Denis Curti e realizzata in collaborazione con la Fondazione Robert Mapplethorpe di New York, si apra proprio nella città che da sempre dialoga con l'eternità dell'arte.

