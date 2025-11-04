Road House 2 | Tanti nuovi attori per il film Amazon

Il cast di Road House 2, sequel del fortunato film Amazon MGM Studios, ha accolto sette nuovi attori in vista delle riprese. Deadline ha riferito questa sera che il cast di Road House 2 ha accolto sei attori e veterani del settore fighting quali Rico Verhoeven, Michael Chandler, Michael “Venom” Page, Dustin Poirier, Stephen Thompson e Tyron Woodley; inoltre si è aggiunto al cast in costruzione Jay Hieron, ex campione del mondo di arti marziali miste diventato attore, per riprendere il ruolo del lottatore UFC Jax “Jetway” Harris. Nessun nuovo dettaglio sulla tra del film è stato rivelato, ma alcune fonti hanno anticipato che si tratti di una produzione di più ampia portata, scala e ambizione, le cui riprese si svolgeranno tra il Regno Unito, Malta e Savannah, in Georgia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

