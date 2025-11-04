Rkomi rifiuta il Mirko degli ultimi anni | perché ha fatto bene a smontare la sua storia e ripartire dai Teatri

Durante la seconda data del tour Mirko nei teatri, Rkomi si è esibito al Teatro Augusteo di Napoli: rompendo la distanza con il pubblico, si riappropria della connessione con loro. Qui il racconto del concerto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

