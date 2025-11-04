Rivoluzione Mamdani Oggi New York vota il sindaco d’America

Man mano che si avvicina alla fine, la campagna elettorale di Zohran Mamdani è un tour de force di appuntamenti. Apparizione a un disco club gay queer portoricano a Brooklyn . il manifesto. Rivoluzione Mamdani. Oggi New York vota il sindaco d'America

Zohran Mamdani secondo i sondaggi si appresta a diventare il primo sindaco socialista e musulmano di New York. Una rivoluzione che può avere degli effetti significativi sulla politica nazionale americana. Il punto di Paolo Mastrolilli #newyork

Proposte radicali e l'aiuto di Obama: Mamdani è pronto per New York. Ma Trump minaccia: «Se vince un comunista, pronto a tagliare miliardi di dollari di finanziamenti ... E Trump suggerisce possibili irregolarità del suo status di immigrazione ...

Socialista e musulmano: Mamdani guarda a sinistra per conquistare New York - NEW YORK – l primo sindaco di New York, Thomas Willett, nominato nel 1665, era pellicciaio e magistrato.

New York sogna una rivoluzione politica - Il trionfo di Zohran Mamdani alle primarie democratiche per scegliere il candidato sindaco di New York è più di una semplice sorpresa elettorale.