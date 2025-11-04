Ritrovato senza vita il corpo di uno dei due abruzzesi dispersi sull' Himalaya
È stato ritrovato morto Paolo Cocco, il fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino disperso sul Dolma Khang, vetta di 6.300 metri al confine settentrionale del Nepal, come riporta l'AdnKronos. La notizia è stata comunicata al fratello dell’alpinista e confermata dal sindaco di Fara San. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
