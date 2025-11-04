Ritrovata la giovane Alessia Gianatti
Buone notizie: Alessia Gianatti, la 18enne di origini valtellinesi e residente nel Comasco scomparsa la notte del 1° novembre dopo una serata in discoteca a Milano, è tornata a casa e sta bene.A comunicarlo è stato il padre, Giuliano Gianatti, che sui social ha voluto esprimere la sua profonda. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Alessia scomparsa nel nulla dopo la serata in un locale di Milano. L'appello del padre: "È malata, aiutatemi a trovarla" - La ragazza, 18 anni, di Capiago Intimiano è stata vista l'ultima volta sabato all'alba nei pressi del "Play Club" di viale Monte Grappa
Diciottenne di Como scomparsa da tre giorni. L'appello del padre di Alessia Gianatti sui social: "Ha bisogno di medicinali" - Ore di angoscia per la famiglia di Alessia Gianatti, 18 anni, originaria di Como, scomparsa nella mattinata di sabato 1 novembre dopo essere uscita dal Play
Scomparsa Alessia Gianatti, 18 anni di Capiago Intimiano: il padre lancia un appello disperato sui social - La giovane è sparita sabato 1° novembre dopo essere uscita dal Play Club in Viale Monte Grappa a Milano.