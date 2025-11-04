Ritorno al Maradona dopo la goleada subita dal Psv Napoli-Eintracht serve la riscossa
Mentre Conte scatena il solito show dialettico della vigilia ("Il Napoli in testa alla classifica dà fastidio"), i partenopei preparano la partita di Champions League che oggi alle 18,45 (diretta Sky, arbitro il portoghese Pinheiro) porterà al Maradona i tedeschi dell’ Eintracht Francoforte. Conte deve fare i conti con alcune assenze sicure: Gilmour e Spinazzola non si sono allenati nella rifinitura e quindi saranno assenti. È rientrato Lobotka, davanti confermato Hojlund. I tedeschi sono allenati da Topmoller, bloccato ieri da una indisposizione, ma stasera regolarmente in panchina. Mancheranno i tifosi, bloccati da un provvedimento del Prefetto di Napoli a scopo preventivo dopo gli incidenti di due anni fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Napoli, l'ex Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Il ritorno da avversario al Maradona è in programma il 7 dicembre. Nel frattempo, Conte prepara la sfida con il Como - facebook.com Vai su Facebook
Ritorno al Maradona dopo la goleada subita dal Psv. Napoli-Eintracht, serve la riscossa - Mentre Conte scatena il solito show dialettico della vigilia ("Il Napoli in testa alla classifica dà fastidio"), i partenopei ... Da msn.com
Spalletti nuovo allenatore della Juventus ma tornerà subito al Maradona: la data della sfida - Ecco quando ci sarà il ritorno di Spalletti al Maradona. Segnala msn.com