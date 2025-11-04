ritorno al maradona dopo la goleada subita dal psv napoli eintracht serve la riscossa

Mentre Conte scatena il solito show dialettico della vigilia ("Il Napoli in testa alla classifica dà fastidio"), i partenopei preparano la partita di Champions League che oggi alle 18,45 (diretta Sky, arbitro il portoghese Pinheiro) porterà al Maradona i tedeschi dell’ Eintracht Francoforte. Conte deve fare i conti con alcune assenze sicure: Gilmour e Spinazzola non si sono allenati nella rifinitura e quindi saranno assenti. È rientrato Lobotka, davanti confermato Hojlund. I tedeschi sono allenati da Topmoller, bloccato ieri da una indisposizione, ma stasera regolarmente in panchina. Mancheranno i tifosi, bloccati da un provvedimento del Prefetto di Napoli a scopo preventivo dopo gli incidenti di due anni fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

