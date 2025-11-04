Ritorna Sicilia Game Expo 2025 | tra K-Pop Goldrake e realtà virtuale
Diecimila metri quadrati di pura passione per il gaming e la cultura pop, con show esclusivi dedicati al K-Pop, al J-Pop e al film d’animazione fenomeno dell’anno “Kpop Demon Hunters”, l’arrivo in anteprima di Wataru Inata – creatore del nuovo Goldrake U – e il concerto di Giorgio Vanni. Un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Sicilia Game Expo 2025: tra K-Pop, Goldrake e realtà virtuale - Dalle mitiche sigle di Naruto, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, fino al suo ultimo singolo “Uno di Noi” – tratto dall’album omonimo pubblicato nel 2024 in collaborazione con Max Longhi – il suo live ... Da livesicilia.it