Rita De Crescenzo non è Napoli lo sfogo dell’imprenditore Ditto dopo lo show tv dell’influencer

“La storia personale e il percorso social della signora Rita De Crescenzo, per quanto possano finanche essere interessanti dal punto di vista sociologico e televisivo, restano una vicenda individuale. Non possono essere assunti a emblema della realtà napoletana. Quello che davvero è insopportabile è che nel 2025 una certa televisione da un lato e una certa opinione pubblica dall’altro finiscano per far assurgere a esempio di appartenenza territoriale e sociale un singolo. Come a voler dire che Milano sia tutta Fedez, o che Torino coincida con le dirette di Chiara Ferragni: improponibile, non trovate?”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

