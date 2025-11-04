Rita De Crescenzo non è Napoli lo sfogo dell’imprenditore Ditto dopo lo show tv dell’influencer

Ildenaro.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La storia personale e il percorso social della signora Rita De Crescenzo, per quanto possano finanche essere interessanti dal punto di vista sociologico e televisivo, restano una vicenda individuale. Non possono essere assunti a emblema della realtà napoletana. Quello che davvero è insopportabile è che nel 2025 una certa televisione da un lato e una certa opinione pubblica dall’altro finiscano per far assurgere a esempio di appartenenza territoriale e sociale un singolo. Come a voler dire che Milano sia tutta Fedez, o che Torino coincida con le dirette di Chiara Ferragni: improponibile, non trovate?”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

rita de crescenzo 232Rita De Crescenzo, chi &#232; il marito e che lavoro fa? Tutto sui figli della tiktoker - Scopri chi è e che lavoro fa Salvatore Bianco, il marito di Rita De Crescenzo. Scrive tag24.it

rita de crescenzo 232Rita De Crescenzo a Belve - La nuova stagione del programma di successo "Belve", condotto da Francesca Fagnani, inizia questa sera, martedì 28 ottobre, in onda su Rai 2 alle ore 21:20. Secondo ilmessaggero.it

rita de crescenzo 232Rita De Crescenzo a Belve parla di droga a Francesca Fagnani e svela di essere stata "violentata da 3 ragazzi" - Rita De Crescenzo &#232; stata ospite della trasmissione Belve di Francesca Fagnani: ha parlato della droga, dei processi e di quando è stata violentata. virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rita De Crescenzo 232