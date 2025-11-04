Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria dell’Infopoint della stazione centrale di Monza. Il piccolo padiglione neoclassico di via Arosio è chiuso dal 2022 in seguito al crollo di un grosso ramo che ne ha danneggiato la copertura. L’intervento riparativo, del valore di 40.000 euro, sarà realizzato a cura di un soggetto attuatore privato e prevede una durata di circa dieci settimane. Passato prima al vaglio della Soprintendenza, il progetto mira al completo ripristino funzionale della struttura, con particolare attenzione al lato sud-ovest. Tra le opere principali la sostituzione di manto di copertura e pluviali, il ripristino di travi ed elementi lignei danneggiati, il rifacimento di intonaci e cornici, la sistemazione di infissi e superfici vetrate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ristrutturazione dell’Infopoint: il padiglione di oltre 100 anni fa tornerà come era stato costruito