Ristoranti Contro la Fame | dalle cene informali ai super eventi ecco come sostenere la più grande iniziativa solidale della ristorazione in Italia
Fino al 31 dicembre, si può scegliere un piatto o un menu solidale per sostenere i progetti di Azione Contro la Fame, oppure partecipare a uno degli eventi organizzati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche questi approfondimenti
Torna Ristoranti Contro la Fame, la più grande campagna solidale della ristorazione italiana. Chef, locali e appassionati si uniscono per garantire il diritto al cibo in Italia e nel mondo. Scopri come partecipare, prenotare una Cena Super Solidale o scegliere un - facebook.com Vai su Facebook
Ristoranti Contro la Fame, tornano le cene super solidali: come partecipare - Dal 2014 Ristoranti Contro la Fame è la più grande campana solidale della ristorazione in Italia: cene speciali, piatti e menù solidali hanno permesso di raccogliere fondi destinati a garantire ... Si legge su deejay.it
«Ristoranti contro la fame», così una parte del conto potrà andare in solidarietà - In coincidenza della Giornata mondiale dell’alimentazione del 16 ottobre, prende il via l’undicesima edizione della campagna solidale nazionale “Ristoranti contro la fame”. ilsole24ore.com scrive
Al via Ristoranti contro la fame: la solidarietà è un piatto nel menu (anche stellato) - Il progetto gode del sostegno di una serie di ambasciatori di altissimo livello: grandi Chef che negli anni l’hanno affiancato con passione. iodonna.it scrive