Rissa per sedie a sdraio e rapine in discoteca addio Salento per diciotto turisti

LECCE – Spaccio, aggressioni, rapine. E risse. Risse anche per i motivi più futili. Come per la conquista di una sedia a sdraio a bordo piscina. Succede anche questo, nel Salento, d’estate. E ora, per tutta una serie di vacanzieri decisamente intemperanti è venuto il momento di pagare il conto.Le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rissa a colpi di sedie e sgabelli: il video Lite degenera in centro storico... ARTICOLO+VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

A Termini volano sedie e pugni: 4 arresti dopo la maxi-rissa https://ilfaroonline.it/2025/10/23/a-termini-volano-sedie-e-pugni-4-arresti-dopo-la-maxi-rissa/621620/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Rissa per sedie a sdraio e rapine in discoteca, addio Salento per diciotto “turisti” - Dacur e fogli di via emessi dal questore, dopo istruttoria della divisione anticrimine, per una serie di episodi avvenuti d'estate in varie località adriatiche e ioniche. Da lecceprima.it

Rissa e rapina fuori dal locale. Arrestato 19enne con una pistola, denunciati due minorenni - Perugia, 26 maggio 2025 – Rissa e rapina nella notte fra sabato e domenica, nella zona di un locale di pubblico spettacolo a Ponte Valleceppi: la Polizia di Stato, al termine della prima fase delle ... Scrive lanazione.it

Rissa e rapina, denunciati due minorenni e arrestato 19enne - Rissa e rapina nella notte fra sabato e domenica, nei pressi di un locale di pubblico spettacolo a Ponte Valleceppi: la polizia di Stato ha denunciato due minorenni per rapina aggravata in concorso e ... Secondo ansa.it