Riso il maltempo taglia le razioni e l’import selvaggio dimezza i prezzi Allarme di Coldiretti Pavia | quantità raccolta in calo del 10%
Pavia, 4 novembre 2025 – Partita sotto segnali incoraggianti, la raccolta del riso in provincia di Pavia rischia di chiudersi con un calo quantitativo di circa il 10% rispetto a un’annata media, sebbene le rese e la qualità siano positive. È quanto emerge da una prima rilevazione di Coldiretti tra i produttori, mentre le operazioni di mietitura sono agli sgoccioli, diffusa in occasione del convegno organizzato da Coldiretti Pavia su “Il futuro del riso inizia con l’acqua. Agricoltura e cambiamento climatico: strategie per uno sviluppo sostenibile“. Terre d’Oltrepò, è tornato l’ottimismo. Obiettivo è pigiare 70 quintali di uve Quantità e varietà . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Vi aspettiamo . ~12.30 pranzo su prenotazione: Risotto e Salsiccia, Polenta e Tapulone, Dolce, Acqua e Caffè ~dalle 14.30 castagne per tutti . . In caso di maltempo sarà rinviata a domenica 26 - facebook.com Vai su Facebook