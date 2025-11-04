Rischio vulcanico | conferma allerta in tutta la zona

Il Dipartimento della Protezione Civile ha confermato l’ allerta gialla per il rischio vulcanico nella zona colpita da uno sciame sismico negli ultimi giorni. La decisione segue la riunione della Commissione Grandi Rischi – settore vulcanico – e recepisce l’aggiornamento di strategie operative e livelli di allerta approvato con decreto del Capo Dipartimento del 30 ottobre. Un passaggio che rafforza il coordinamento istituzionale sul vulcano. La nuova articolazione dei livelli ai Campi Flegrei riflette l’avanzamento delle conoscenze e gli esiti del monitoraggio continuo. È il frutto di una revisione avviata a giugno 2024 su impulso della Commissione, con INGV, Regione Campania, Protezione Civile nazionale, enti territoriali e sindaci. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it