Rischio idrogeologico Bisenzio e Agna ’osservati’ speciali Ecco come proteggerli

Il Bisenzio e l' Agna ai raggi X per indicare quei tratti che a seguito del collasso arginale possono causare maggiori danni nelle aree circostanti, sia urbane che industriali. Uno studio scientifico fondamentale per pianificare interventi, attuare manutenzioni e monitoraggio, per scongiurare i danni registrati nell'alluvione del 2023. Il tutto in una ricerca commissionata da Confindustria Toscana Nord alla società Orisha dell'ingegner David Settesoldi e coordinata da Enio Paris, professore emerito di Idraulica dell'università di Firenze e membro del Comitato tecnico-scientifico della Regione Toscana.

