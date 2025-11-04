Riscaldiamo l’inverno al via raccolta fondi per far fronte alla povertà energetica

Bergamonews.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via anche quest’anno il progetto “Riscaldiamo l’inverno”, nato nel 2022 per contrastare in modo efficace la povertà energetica nella provincia di Bergamo, promuovendo autonomia e resilienza delle famiglie. A promuoverlo sono le Acli di Bergamo insieme a Caritas Diocesana e Società di San Vincenzo De Paoli ODV in nome del protocollo d’intesa firmato il 3 ottobre: si tratta del primo frutto concreto di una collaborazione profonda sui temi di emergenza sociale. A sostenere il progetto ci sono la Fondazione della Comunità Bergamasca, la Fondazione MIA e Banco dell’Energia. Collabora anche ManagerNoProfit. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

riscaldiamo l8217inverno al via raccolta fondi per far fronte alla povert224 energetica

© Bergamonews.it - “Riscaldiamo l’inverno”, al via raccolta fondi per far fronte alla povertà energetica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Riscaldiamo L8217inverno Via Raccolta