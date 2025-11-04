Riscaldiamo l’inverno al via raccolta fondi per far fronte alla povertà energetica
Al via anche quest’anno il progetto “Riscaldiamo l’inverno”, nato nel 2022 per contrastare in modo efficace la povertà energetica nella provincia di Bergamo, promuovendo autonomia e resilienza delle famiglie. A promuoverlo sono le Acli di Bergamo insieme a Caritas Diocesana e Società di San Vincenzo De Paoli ODV in nome del protocollo d’intesa firmato il 3 ottobre: si tratta del primo frutto concreto di una collaborazione profonda sui temi di emergenza sociale. A sostenere il progetto ci sono la Fondazione della Comunità Bergamasca, la Fondazione MIA e Banco dell’Energia. Collabora anche ManagerNoProfit. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
