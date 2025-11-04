Guasto alla tubazione principale dell’impianto di riscaldamento e lezioni in trasferta per gli alunni della scuola primaria Gianni Rodari di Baranzate. Nonostante le verifiche preliminari fatte dal Comune prima dell’accensione dell’impianto avevano dato esito positivo, all’improvviso si è verificata nei giorni scorsi la rottura di una tubazione che ha provocato l’interruzione del riscaldamento in una parte dell’edificio scolastico. La direzione didattica ha informato l’amministrazione comunale che ha inviato nella scuola di via Mentana una squadra di tecnici per accertate e riparare il danno. Ma non è stato così semplice: le tubazioni si trovano sotto il pavimento e quindi è stato necessario un intervento invasivo che dovrebbe durare 15-20 giorni, salvo imprevisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riscaldamento guasto alla primaria. Per gli alunni lezioni in altri plessi