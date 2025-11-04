Il riscaldamento globale che si prevede di raggiungere entro questo secolo diminuisce, ma così poco da lasciare il pianeta diretto verso una grave escalation di rischi e danni climatici. Le temperature globali dovrebbero raggiungere tra i 2,3°C e i 2,5 °C (lo scorso anno le previsioni erano di 2,6-2,8 °C) anche con l’implementazione dei Contributi determinati a livello nazionale (Ndc), mentre le sole politiche attuali porterebbero a un riscaldamento fino a 2,8 °C. Lo scorso anno la previsione era di 3,1 °C e dieci anni fa, al momento dell’adozione dell’Accordo di Parigi, era di poco inferiore ai 4 °C. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riscaldamento globale, l’Onu chiede cambi drastici sui gas serra per evitare la catastrofe: “Servono subito misure senza precedenti”