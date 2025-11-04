Riscaldamento globale l’Onu chiede cambi drastici sui gas serra per evitare la catastrofe | Servono subito misure senza precedenti
Il riscaldamento globale che si prevede di raggiungere entro questo secolo diminuisce, ma così poco da lasciare il pianeta diretto verso una grave escalation di rischi e danni climatici. Le temperature globali dovrebbero raggiungere tra i 2,3°C e i 2,5 °C (lo scorso anno le previsioni erano di 2,6-2,8 °C) anche con l’implementazione dei Contributi determinati a livello nazionale (Ndc), mentre le sole politiche attuali porterebbero a un riscaldamento fino a 2,8 °C. Lo scorso anno la previsione era di 3,1 °C e dieci anni fa, al momento dell’adozione dell’Accordo di Parigi, era di poco inferiore ai 4 °C. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
