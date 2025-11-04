risanamento scuola asta deserta per dietro poggio

L’invito pubblico per la presentazione di proposte di project financing per l’affidamento dei lavori di risanamento e completamento della scuola per l’infanzia di Dietro Poggio e successiva manutenzione decennale è andato deserto. Il bando, pubblicato nell’estate scorsa, prevedeva un importo per la progettazione ed i lavori pari a un milione e 700mila euro oltre oneri fiscali. Il risultato non comporterà, però, uno stop dell’iter per la ripresa dell’intervento interrotto nel 2022 dall’impresa impegnata a causa del fallimento consecutivo di due imprese appaltatrici con un cantiere, da allora, in stato di abbandono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

