Ripulire il porto con enzimi e batteri Perricci | Un piano che fa risparmiare milioni
Pia Perricci di ‘Evolviamo Pesaro’, si tuffa per la seconda volta nel porto. Ed in questa seconda uscita ha come spalla Luigi De Ales direttore scientifico della Bea srl di San Marino. De Ales è un pesarese che ha dovuto spostare la sua attività di ricerca sul Titano "perché ho subito un processo lungo 4 anni: sono stato accusato e quindi assolto dall’accusa di svolgere ricerca nel settore della difesa". Il settore batteriologico per intendersi. E cosa propone De Ales? La ‘pulitura’ dei fanghi del porto dall’inquinamento. Come? Attraverso l’iniezione nelle sabbie di batteri che ‘mangiano’ non solo il petrolio e i rifiuti organici, abbattendo quindi il livello dell’inquinamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
