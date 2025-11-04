Riposto celebra il 4 novembre una cerimonia di memoria e gratitudine

Cataniatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta questa mattina, in Villa Pantano, la solenne cerimonia in occasione del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza del sindaco Davide Vasta, del vicepresidente del Consiglio comunale Salvuccio Leotta, dei componenti della giunta municipale, di tutte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

riposto celebra 4 novembreRiposto celebra il 4 Novembre, una cerimonia di memoria e gratitudine - Si è svolta questa mattina, in Villa Pantano, la solenne cerimonia in occasione del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza del sindaco Davide Vasta, del vicepres ... Si legge su gazzettinonline.it

riposto celebra 4 novembreSanremo celebra il 4 Novembre. Mager «Da sempre le Forze Armate presidio di libertà e sicurezza» - La città dei fiori celebra il 4 Novembre, “Giorno dell’Unità Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate”. Da riviera24.it

Sansepolcro celebra il 4 Novembre: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Riposto Celebra 4 Novembre