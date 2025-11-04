Rinnovo Vlahovic Juve: quali sono le cifre e gli scenari per ipotizzare una permanenza dell’attaccante serbo a Torino. Un patto con Luciano Spalletti per la rinascita in campo, ma un contratto pesantissimo che complica il futuro. Il destino di Dusan Vlahovic alla Juve è un rebus complesso, in bilico tra la stima incondizionata del nuovo tecnico e la rigida linea di sostenibilità imposta dal club. La benedizione di Spalletti e il nodo ingaggio. L’arrivo di Luciano Spalletti ha riacceso l’entusiasmo del bomber serbo. Il neo-tecnico, dopo la vittoria di Cremona, ha blindato il suo numero 9, definendo splendido il suo lavoro e rivelando che lo stesso Vlahovic « sarebbe felicissimo di rimanere ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic Juve: Dusan resta in bianconero se…Il ‘patto’ per la permanenza, le cifre e gli scenari per ribaltare completamente la situazione