rinnovo ccnl funzioni locali aumenti da 142 euro per 430mila lavoratori

Firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto del comparto funzioni locali. Nella sede dell’Aran, l’agenzia che gestisce i negoziati per il pubblico impiego, si è chiuso un complesso e lungo confronto che ha visto il tavolo impegnato per oltre 17 mesi. Dalla Cisl e dalla Federazione Pubblico Impiego arriva la soddisfazione per la conclusione positiva della trattativa, che “solo la perseveranza e il grande senso di responsabilità hanno reso possibile”. La soddisfazione è motivata dal risultato che porta un aumento di stipendio nelle buste paga di oltre 430.000 addetti del settore, che potranno così godere dei miglioramenti economici e normativi di cui i lavoratori e le lavoratrici degli altri comparti già usufruiscono. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

