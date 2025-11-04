Rinnovo carta d’identità prima della scadenza | ecco chi sarà obbligato dall’Europa

Anche se la tua carta d’identità è ancora valida, potresti doverla rinnovare molto prima della scadenza. Vediamo chi dovrà farlo e perché. Il rinnovo della carta d’identità non è sicuramente un lavoro complicato ma è parecchio noioso. Foto da rifare, prendere appuntamento nel Municipio di competenza e magari passare lì pure più di un’ora a causa delle lunghe file di attesa. Per questo siamo tutti ben felici di dover fare questa trafila solo una volta ogni 10 anni. Cityrumors.it La carta d’identità, infatti, ha una validità piuttosto lunga: 10 anni. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Chi dovrà rinnovare la carta d'identità prima della scadenza per le nuove norme Ue? - Presto moltissimi cittadini dovranno rinnovare la carta d'identità, anche se la scadenza è ancora lontana.

Carta d'identità cartacea, si avvicina la scadenza definitiva. Cosa fare per il rinnovo - La carta d'identità rilasciata su modello cartaceo cesserà di essere valida il 03 agosto 2026 per effetto del Regolamento Europeo 2019/1157

Carta d'identità, quella cartacea va in pensione. Rinnovo obbligatorio, come evitare ritardi

