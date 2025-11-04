Anche se la tua carta d’identità è ancora valida, potresti doverla rinnovare molto prima della scadenza. Vediamo chi dovrà farlo e perché. Il rinnovo della carta d’identità non è sicuramente un lavoro complicato ma è parecchio noioso. Foto da rifare, prendere appuntamento nel Municipio di competenza e magari passare lì pure più di un’ora a causa delle lunghe file di attesa. Per questo siamo tutti ben felici di dover fare questa trafila solo una volta ogni 10 anni. Cityrumors.it La carta d’identità, infatti, ha una validità piuttosto lunga: 10 anni. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Rinnovo carta d’identità prima della scadenza: ecco chi sarà obbligato dall’Europa