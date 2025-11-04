rinnovi contratti pa 2025 doppi aumenti in busta paga se si fa in fretta

Rinnovi contratti della Pa 2025 veloci per avere doppi aumenti in busta paga. È questa la novità e il nuovo indirizzo che il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sta dando alle trattative che si stanno svolgendo all’Aran per chiudere la tornata dei contratti del triennio 2022-2024 e poter aprire, in fretta, i tavoli del rinnovo 2025-2027. Almeno per i comparti che siano arrivati alla firma e che, di questi tempi, non sono pochi. La novità è quella di poter arrivare alla conclusione degli accordi nel triennio di competenza e, anzi, anche con anticipo. Come potrebbe avvenire nei primi mesi del 2026, periodo nel quale i dipendenti dei comparti più veloci a chiudere gli accordi riceverebbero il secondo aumento nel giro di poco tempo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

