Rinnovata la borsa di studio Isav per un ragazzo di Montesilvano figlio di mamma malata di sla
Riconfermata la borsa di studio di Matteo Cola, studente universitario di Montesilvano, da Radio Isav, da sempre accanto ai figli dei malati di sla. Il sostegno del valore di 552,60 euro è destinato a sostenere il percorso accademico del ragazzo. Il contributo ha di favorire il diritto allo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
