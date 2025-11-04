Rimini conquista la stampa svizzera | Reisen dedica un reportage a Rimini magia d’inverno sul mare
La riviera riminese protagonista sulla stampa svizzera con un articolo che celebra la città come destinazione invernale di grande fascino. La giornalista Silvia Mettler ha dedicato un approfondito reportage a Rimini nel numero di Reisen, supplemento semestrale dei quotidiani della Svizzera. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Bra conquista una vittoria fondamentale a Rimini con un emozionante 1-2! Scopri tutti i dettagli della partita, le giocate decisive e il cammino verso la salvezza dei giallorossi. Clicca per leggere l'articolo completo! ? - facebook.com Vai su Facebook
Rimini conquista la stampa svizzera: "Reisen" le dedica un ampio reportage - La riviera riminese protagonista sulla stampa svizzera con un articolo che celebra la città come destinazione invernale di grande fascino. Da msn.com