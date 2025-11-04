Rimini conquista la stampa svizzera | Reisen dedica un reportage a Rimini magia d’inverno sul mare

Riminitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La riviera riminese protagonista sulla stampa svizzera con un articolo che celebra la città come destinazione invernale di grande fascino. La giornalista Silvia Mettler ha dedicato un approfondito reportage a Rimini nel numero di Reisen, supplemento semestrale dei quotidiani della Svizzera. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

