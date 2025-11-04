Rimini celebra la Giornata dell' Unità Nazionale e delle Forze Armate

Si è celebrata nella mattinata di martedì la “Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate”, che quest’anno cade in un momento di forti tensioni internazionali, purtroppo in alcuni casi già sfociate in conflitti armati; è importante perciò che questa ricorrenza, insieme alla memoria storica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

