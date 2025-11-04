Rileggere Elsa Morante a 40 anni dalla scomparsa una rassegna celebra la grande autrice
Prende il via questa settimana la conclusione di “Rileggere Elsa Morante”, il progetto di Alchemico Tre per la direzione artistica di Michele Di Giacomo, sostenuto dal Ministero della Cultura - Progetti Speciali Teatro 2025, che ha attraversato l’anno della compagnia nel segno della grande. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
