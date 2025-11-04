Rilancio di Chiusi Scalo Lavori all’ex Fornace
Qualcosa si muove attorno alla ex Fornace di Chiusi: da alcuni giorni infatti nell’area è stato avviato un cantiere e sono iniziati alcuni lavori di messa in sicurezza e bonifica, richiesti dall’amministrazione comunale dopo la segnalazione di un camino inclinato che poteva rappresentare un rischio per la sicurezza. Con l’occasione la proprietà sta eseguendo anche ulteriori interventi di bonifica e la risistemazione della recinzione, per restituire decoro a un’area importante per la nostra città. "Tutto questo forse – dice il sindaco Gianluca Sonnini – non avviene a caso. Nel settembre 2024, infatti, come amministrazione abbiamo investito oltre 20mila euro per affidare uno studio urbanistico che immagini la futura destinazione dell’area, partendo dall’idea di trasformare la Fornace in un polo attrattivo con scuole moderne, spazi pubblici e attività commerciali: un’area viva e centrale in grado di generare nuove opportunità". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
FOGGIA, IL COMUNE LANCIA "RIGENERARE A NATALE". Prevista la riapertura temporanea dei locali chiusi in centro - facebook.com Vai su Facebook
Rilancio di Chiusi Scalo. Lavori all’ex Fornace - Qualcosa si muove attorno alla ex Fornace di Chiusi: da alcuni giorni infatti nell’area è stato avviato un cantiere ... Scrive lanazione.it
Proteste per i lavori lumaca allo scalo. Rfi assicura: finiranno nel 2026 - Dopo le proteste e un sopralluogo del Comitato pendolari Lodigiano e sud Milano, che ha acceso i riflettori sullo stato di stallo del cantiere alla stazione di Lodi, arrivano le risposte di Rete ... ilgiorno.it scrive