Come ogni anno, il red carpet dei CFDA Fashion Awards ha richiamato a New York il gotha della moda. Nell’edizione 2025 tutti gli occhi erano puntati su Rihanna, al suo primo evento pubblico dopo il terzo parto. La star delle Barbados è tornata sotto i riflettori per accompagnare il compagno Asap Rocky, premiato come Style Icon nel corso della serata. Una presenza discreta, ma allo stesso tempo di grande impatto. Insieme, i due hanno rubato la scena con look ricercati e una complicità che li conferma come la coppia più cool del fashion system. Happy family. Rihanna e il figlio Riot La famiglia che Rihanna e Asap Rocky hanno costruito è una delle più seguite e ammirate. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

© Lookdavip.tgcom24.it - Rihanna, primo red carpet dopo il parto: il look ai CFDA Fashion Awards