Rigore Comuzzo Pio Esposito Rocchi prende posizione | Da assegnare già in campo! Mi sono raccomandato una cosa con gli arbitri

Inter News 24 . Le parole. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha confermato l’errore arbitrale in Inter-Fiorentina, analizzando il netto calcio di rigore non concesso alla Beneamata per la trattenuta su Francesco Pio Esposito. Intervenuto a Open VAR, Rocchi è stato perentorio: il rigore andava assegnato già in campo. Ha spiegato che l’atteggiamento del difensore viola era palesemente volto solo a trattenere l’avversario, in una zona dove il pallone stava arrivando. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rigore Comuzzo Pio Esposito, Rocchi prende posizione: «Da assegnare già in campo! Mi sono raccomandato una cosa con gli arbitri»

