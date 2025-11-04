Rigenerazione ex-Macello a Vignola con ' Playday' un pomeriggio dedicato a giochi e laboratori
Continuano le attività organizzate dalle associazioni che prendono parte al percorso partecipato nell’ambito della rigenerazione urbana dell’Ex Macello comunale di Vignola. Il prossimo appuntamento è per il pomeriggio di sabato 8 novembre con “Vignola Playday”, laboratori e giochi da tavolo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
