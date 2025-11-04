Riforma del sistema di valutazione in Trentino | carenze formative colmate in seconda e quarta superiore novità sulla condotta e sui progetti civici SLIDE

La Provincia autonoma di Trento introduce una riforma strutturale nel recupero delle carenze formative nelle scuole secondarie di secondo grado. Il nuovo modello, denominato "via trentina", prevede cicli biennali in cui i debiti scolastici verranno colmati obbligatoriamente in seconda e quarta superiore, mentre per le classi prima e terza resta il sistema attuale con il voto sei asteriscato in pagella. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

