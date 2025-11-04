Rifiuti speciali senza autorizzazione Denunciato il titolare dell’azienda
È scattata ieri la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica da parte dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Perugia nei confronti di un 58enne, legale rappresentante di un’attività di raccolta di rifiuti dell’eugubino. L’attività, autorizzata a livello comunale e regionale, permetteva all’azienda di operare come centro di raccolta per la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso, oltre che per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle prescrizioni e delle aree operative stabilite dagli enti competenti. Le indagini condotte dai militari, però, hanno fatto emergere numerose violazioni di natura penale relative a una gestione dei rifiuti non conforme alle autorizzazioni rilasciate e un’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
