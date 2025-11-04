Rifiuti Ecopneus | Nel 2024 raccolte 168mila tonnellate di Pfu
(Adnkronos) – Economia circolare, innovazione e responsabilità estesa del produttore: sono le parole chiave dell’intervento di Giuseppina Carnimeo, direttrice generale di Ecopneus, durante la giornata inaugurale di Ecomondo 2025 a Rimini. “Ecopneus è una società consortile senza fine di lucro – ha spiegato Carnimeo – che si occupa della raccolta e del riciclo dei pneumatici . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
