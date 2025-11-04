Rifiuti abbandonati in strada Farnese | E' una discarica a cielo aperto

Rifiuti abbandonati nella zona del capolinea dell'autobus 1, nel parcheggio di strada comunale Farnese a Parma. Alcuni cittadini hanno segnalato la situazione alla redazione, inviandoci anche alcune immagini. Secondo quanto riferito dagli abitanti la situazione si verificherebbe molto spesso: “È. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

La Rap costretta a inviare i rinforzi per rimuovere 60 tonnellate di rifiuti abbandonati illecitamente nel quartiere Montepellegrino Vai su Facebook

#Palermo, interventi straordinari di #RAP per rimuovere i #rifiuti abbandonati a #Montepellegrino - X Vai su X

Cassano Valcuvia, rifiuti abbandonati lungo la strada statale: individuati e multati i presunti responsabili - 000 euro a testa, oltre all’obbligo di rimuovere e smaltire correttamente il materiale ... Come scrive msn.com

Rifiuti abbandonati per strada, Veritas intensifica i controlli: multate 15 persone. Sanzioni fino a 300 euro - Linea dura e nessuna tolleranza da parte di Veritas per chi abbandona rifiuti lungo le strade dei 51 comuni veneti serviti dalla società. Riporta ilgazzettino.it

Rifiuti abbandonati in strada. Spunta installazione di protesta - Le campagne e le strade del Montalbano stanno diventando le nuove discariche: continua l’abbandono di sacchi neri e nelle zone artigianali, davanti alle fabbriche ci sono discariche. Da lanazione.it