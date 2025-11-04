ricostruzione e ristori assicurazioni obbligatorie per tutte le imprese

Una parte significativa per quanto riguarda la ricostruzione post alluvione è quella della copertura assicurativa e dei ristori. Secondo quanto emerge da una ricognizione di Confindustria Toscana nord la grande maggioranza delle imprese industriali colpite dalle alluvioni del 2023 erano coperte da assicurazioni contro le catastrofi naturali. I riscontri effettuati inducono a pensare che generalmente i rimborsi siano arrivati o concessi in attesa di erogazione. "Le coperture assicurative sono considerate a livello normativo nazionale, soprattutto dopo gli eventi del 2023 in Emilia-Romagna e Toscana, strumenti essenziali per salvaguardare il sistema produttivo a fronte di eventi catastrofali", dicono dall’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

