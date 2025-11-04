Ricordiamo il sacrificio di chi ci ha donato la libertà | Agrigento rende omaggio alle Forze armate e all’Unità d’Italia

Agrigentonotizie.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata di memoria e di partecipazione ha accompagnato in città le celebrazioni del 4 novembre dedicate allUnità nazionale e alle Forze armate. Villa Bonfiglio e piazza Cavour hanno ospitato la cerimonia ufficiale con la presenza delle autorità civili, militari e religiose e con la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

