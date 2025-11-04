Ricordate questo cult del 2004? Il regista parla della possibilità di un sequel

Gli zombie hanno la fastidiosa abitudine di tornare dalla tomba, ma per Shaun di L’alba dei morti dementi non ci sarà resurrezione. Edgar Wright ha spento definitivamente ogni speranza di vedere un seguito del cult movie che ha ridefinito la commedia horror nel 2004, e le sue ragioni sono tanto semplici quanto convincenti. Durante la promozione del suo prossimo film The Running Man, il regista britannico ha risposto con gentile fermezza alle domande di Polygon su un eventuale ritorno nel mondo di L’alba dei morti dementi. Wright non ha lasciato spazio a interpretazioni: lui e il suo storico collaboratore Simon Pegg non sentono alcuna energia creativa per esplorare nuove avventure del simpatico venditore di elettronica diventato eroe suo malgrado. 🔗 Leggi su Screenworld.it

