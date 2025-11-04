Richiesta danni ai clienti del pezzotto | l’industria del porno c’è arrivata prima di Dazn E fa miliardi Guardian
Tom Brown ha 73 anni, prima di andare in pensione faceva il poliziotto a Seattle. Un giorno ha ricevuto una lettera, pensava fosse una bolletta. Invece era una citazione in giudizio: accusato di aver scaricato 80 film porno – titoli tra il banale (“Relazioni internazionali, parte 2”) e l’esplicito (“Amava il mio culo grosso”). Strike 3 Holdings, società del Delaware specializzata in pornografia patinata, gli chiedeva fino a 150mila dollari per ogni titolo. 12 milioni di dollari per un uomo che sosteneva di non aver mai visto un solo fotogramma di questi film. Quella lettera è solo un esempio di un’industria semi-sconosciuta: il “porno-trolling”, che il Guardian definisce “ la nuova frontiera del copyright trasformato in business”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'uomo ha compilato dei moduli per la richiesta di un rimborso dei danni che ammonterebbe a 1.700 euro - facebook.com Vai su Facebook
Pezzotto, Dazn chiede rimborsi da 500 euro. Arrivano le lettere (anche in Puglia) - tv che detiene i diritti del campionato di calcio di Serie A, sta inviando in questi giorni centinaia di lettere indirizzate agli ... Da quotidianodipuglia.it
Pezzotto, il legale: “Lecita la richiesta di risarcimento di Dazn. Dubbi sui dati dei multati” - Dazn chiede un indennizzo di 500 euro alle persone che la Guardia di Finanza ha già sanzionato per l’uso ... Riporta repubblica.it
Dazn chiede i danni agli utenti del pezzotto: 500 euro per non andare in causa - Dazn chiede i danni (500 euro) ai pirati individuati da un’inchiesta della GdF a Lecce. Lo riporta panorama.it