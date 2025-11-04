Richiamo formale della Farnesina all’ambasciata russa

Su disposizione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, la Farnesina ha convocato il vice capo missione dell’ambasciata russa in Italia, per esprimere un richiamo ufficiale riguardo alle frasi ritenute offensive pronunciate dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in relazione al crollo della Torre dei Conti. In una nota, il ministero ha affermato che «la Farnesina ripete con fermezza la condanna delle preoccupanti dichiarazioni della portavoce russa, diffuse mentre era in corso in Italia una tragedia che ha coinvolto vite umane». Maria Zakharova (Imagoeconomica). L’Italia, ha spiegato il ministero, «non cambia la sua posizione in politica estera e il suo sentimento in virtù di attacchi verbali sconsiderati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

