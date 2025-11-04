Ricerca | ecco U-Screen il dispositivo ottico che legge in diretta la qualità dei nano-farmaci

Pisatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come un lettore ottico avanzato, capace di decifrare la 'firma luminosa' dei farmaci del futuro: si chiama U-SCREEN il nuovo progetto della Scuola Normale Superiore, vincitore del bando del Fondo Italiano per le Scienze Applicate 2024 (FISA) promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

