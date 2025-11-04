Ricerca e sostenibilità | il lato femminile dell’imprenditoria made in Dermacolor

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pensare alla chimica conciaria significa spesso immaginare un mondo maschile, fatto di laboratori, impianti e formule complesse. Ma per Viola e Valentina Palagini, dietro ogni prodotto c’è qualcosa di più: relazioni, ascolto e progetti per il futuro. Le sorelle Palagini guidano Dermacolor, azienda che produce internamente soluzioni chimiche per la concia, insieme a Andrea e Marco Meucci, soci e coprotagonisti della gestione aziendale. Insieme hanno costruito un modello di impresa in cui rigore scientifico e sensibilità verso le persone e l’ambiente si integrano per generare innovazione concreta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ricerca e sostenibilit224 il lato femminile dell8217imprenditoria made in dermacolor

© Lanazione.it - Ricerca e sostenibilità: il lato femminile dell’imprenditoria made in Dermacolor

Altre letture consigliate

ricerca sostenibilit224 lato femminileRicerca e sostenibilità: il lato femminile dell’imprenditoria made in Dermacolor - Le sorelle Palagini hanno costruito un modello che mette al centro rigore scientifico e sensibilità verso le persone e l'ambie ... Riporta lanazione.it

Managerialità femminile, ricerca in 50 aziende - Inizia un nuovo progetto sulla managerialità femminile per lo sviluppo di modelli di governance nelle imprese italiane. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Sostenibilit224 Lato Femminile