Ricerca e innovazione | firmata una convenzione tra Università e Farmigea

Pisa, 4 novembre 2025 – L’Università di Pisa e Farmigea Spa hanno firmato una convenzione quadro che rafforza e amplia la collaborazione tra il mondo della ricerca accademica e quello dell’industria farmaceutica, con l’obiettivo di promuovere progetti comuni di ricerca, formazione e innovazione. L’accordo, approvato dall’Ateneo lo scorso 24 settembre, nasce per sviluppare attività congiunte in campi di interesse strategico come tecnologia farmaceutica, sostenibilità dei processi produttivi, nuove formulazioni farmacologiche e dispositivi medici. La convenzione prevede inoltre la possibilità di istituire laboratori congiunti, attivare borse di ricerca e di dottorato, contratti di ricercatore junior e percorsi di tirocinio o apprendistato per studentesse e studenti dell’Ateneo, anche nell’ottica di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani talenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ricerca e innovazione: firmata una convenzione tra Università e Farmigea

