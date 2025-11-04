Riccardo Canesi e il collegamento mappe-potere
Geografia e politica sono intrinsecamente collegate. Il territorio posseduto da un Paese è, il più delle volte, un fattore enorme nel determinarne il suo potere politico così come le caratteristiche geografiche e le risorse che si trovano all’interno dei suoi confini. Con le mappe rappresentiamo "chi possiede cosa". Poiché la maggior parte delle mappe è una rappresentazione del globo su una superficie piana, alcune caratteristiche del mondo reale sono rappresentate in modo impreciso o distorte. Le decisioni su cosa viene distorto e in quale misura spettano in gran parte al cartografo e non sempre i cartografi sono politicamente neutrali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
